В Минфине считают, что эффективность повышения налогов можно оценивать через 2-3 года

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Любое повышение налогов сложно признать справедливым в момент принятия таких решений, оценить их можно лишь по прошествии времени, проанализировав, насколько эффективно для экономики такие меры сработали, и как государство распорядилось полученными дополнительными средствами, полагает замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Понятно, что словосочетание "справедливое повышение налогов" режет слух. Не бывает справедливого повышения налогов. Понятно, что все будут недовольны, кто-то больше, кто-то меньше. Наша задача с ФНС - выбрать наилучшее из худшего. И справедливость может состоять лишь в том, правильно ли мы это сделали или нет", - сказал Сазанов на сессии Московского финансового форума "Налоговая система 2025+. Курс на справедливость".

По словам Сазанова, куратора налоговой тематики в Минфине, через 1-3 года можно оценить, "правильно мы это сделали или нет - продолжается ли экономический рост, продолжается ли рост зарплат, продолжается ли рост потребления". Сазанов отметил, что дать такую оценку можно только постфактум. "Через 1-2-3 года вы сможете сказать, правильно ли мы сделали этот выбор лучшего из худшего или неправильно. Сейчас в моменте оценивать справедливость принятых мер невозможно. Пока не будет понятно, на что были потрачены дополнительные деньги, невозможно сказать, справедливо это было или нет. Потому что само повышение налогов ни для кого нельзя охарактеризовать как справедливое", - отметил замминистра.

Родительский контроль за справедливостью налогообложения

Глава РСПП Александр Шохин усомнился в способности Минфина расходовать средства лучше, чем это сделали бы налогоплательщики: "Почему вы считаете, что вы лучше решите, как потратить, нежели компании, которым вы эти деньги оставите?"

Сазанов в ответ напомнил, что цели ставит руководство страны, Минфин же только выступает исполнителем. "Если есть задачи, которые нужно решать, мы обеспечиваем доходы, которые необходимы для решения этих задач, это задачи общие. Есть определенные моменты исторические, в которых государство должно инвестировать в определенные сектора, в людей. В эти моменты государство изымает больше из экономики, чтобы иметь свой внутренний инвестиционный ресурс, который, опять-таки, оценить, как он будет потрачен, можем мы с вами через 2-3 года", - сказал он.

"Если будут достигнуты цели и задачи, наверное, это было оправдано, если не будут выполнены - тогда можно будет критиковать и говорить, что это было несправедливо", - сказал он, отметив, что инвестиционный ресурс в любой экономике ограничен. "И он всегда перераспределяется между бизнесом и государством, за счет налогов в том числе. Поэтому в определенные моменты, когда потребность государства в инвестициях больше, происходит смещение этих инвестиций в сторону государства, потому что таков вызов момента, который есть. И мы на него отвечаем теми налоговыми решениями, которые принимали в этом году", - отметил Сазанов.

Дискуссия вокруг налоговых решений напоминает ему собственные разговоры с мамой в последние годы, поделился с аудиторией Сазанов. "Я каждый раз, когда с ней встречаюсь, говорю: "Мама, я тебя люблю, привет, как твои дела?" Она на меня смотрит и говорит: "Опять налоги повышаешь?"

Шохин призвал зал "поаплодировать маме", что участники сессии и сделали. "Я говорю, это же для общественного блага, мы дороги построим, мы модернизируем систему первичного здравоохранения, мы обороноспособность страны повысим, все пойдет на благие цели. Она на меня смотрит и говорит: налоги плачу я, а пользоваться будут они?" - продолжил Сазанов. "Единственное, что я могу ответить: мамой клянусь, что хорошо потратим", - заключил он.

Президент "ОПОРы России" Александр Калинин призвал принимать решения об изменении налоговой нагрузки малого бизнеса аккуратнее, чтобы тот не ушел в "серую зону". "Каждый год малый бизнес в систему на 1 трлн рублей больше платит, может сложиться ощущение, что это можно бесконечно делать, но это не так. (...) Нужно аккуратно действовать. (...) Сейчас есть некоторый баланс, и не должно быть ощущения: давайте еще добавим, еще добавим на триллион. К серому бизнесу можно вернуться очень быстро", - сказал он. Руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике "Деловой России" Кирилл Никитин воспользовался такой аналогией: "Если корову чаще и больше доить, то она дает больше молока". "Тогда и кормить надо больше, валовый продукт нужно чтобы малый бизнес не 20% формировал, а 60%, как в Китае", - возразил Калинин. Шохин же обратился к творчеству Сергея Михалкова: "А много ль корова дает молока? Не выдоишь за день, устанет рука". Вот это наш малый бизнес". "Минфин и ФНС отличники ГТО, у них руки вообще не устают", - продолжил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Много вопросов в ходе дискуссии вызвали изменения в упрощенной системе налогообложения с переходом к уплате НДС налогоплательщиками с доходами более 60 млн рублей. Однако Сазанов отметил, что принятое решение было резким, но правильным с методологической точки зрения.

"Для того, чтобы повысить собираемость НДС в системе в целом, необходимо, чтобы как можно больше в цепочке создания добавленной стоимости было плательщиков НДС. Потому что в этот момент бремя НДС распределяется по всей цепочке создания добавленной стоимости. Чем больше в системе существует неплательщиков НДС, тем больше желание у следующих цепочек также не платить НДС, потому что у них в моменте возникает сразу по большому счету 20%-й оборотный налог. Да, это может быть больно в моменте, но с методологической точки зрения чем больше мы будем вовлекать плательщиков НДС в оборот, тем больше будет прозрачность в цепочках создания добавленной стоимости и тем больше будет собираемость НДС", - пояснил он логику решения.