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ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" на шесть лет

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть "Транснефти"), до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов.

Поправки в Налоговый кодекс (№ 746277-8) на прошлой неделе внесло в парламент правительство.

Сейчас налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.

ЭкономикаКомитет Думы одобрил повышение до 40% налога на прибыль "Транснефти" на 6 летЧитать подробнее

В принятых поправках говорится, что в налоговых периодах 2025 - 2030 гг. налоговая ставка устанавливается в размере 40%. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17% зачисляется в бюджеты субъектов РФ.

Ранее в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы замглавы министра финансов Алексей Сазанов заявил, что повышение ставки связано с монопольным положением компании. "Если это регулируемый вид деятельности, и это, по большому счету, монополия на рынке, соответственно, в отношении такого вида деятельности предусматривается повышенная ставка налога на прибыль организаций, в силу, по большому счету, монопольного положения компании, единственной группы компаний, которая осуществляет транспортировку нефти и нефтепродуктов", - сказал Сазанов.

Он утончил, что дополнительные поступления в бюджет от повышенной ставки могут составлять в пределах 20-40 млрд рублей в год.

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 97 млрд рублей против 190,6 млрд рублей за аналогичный период 2023 года, прибыль до налогообложения была на уровне 115,1 млрд рублей. За 2023 год по МСФО она была на уровне 296,5 млрд рублей, по РСБУ - 187,04 млрд рублей, прибыль до налогообложения оценивалась в 236,24 млрд рублей.

Данная инициатива министерства финансов стала "шоком" для участников рынка, заявляла Ассоциация инвесторов "АВО", которая представляет интересы частных инвесторов. РФ владеет 100% обыкновенных акций "Транснефти", на рынке торгуются привилегированные акции монополии.

Госдума Транснефть Алексей Сазанов
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