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Глава Банка Англии по-прежнему обеспокоен динамикой британского ВВП

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава Банка Англии Эндрю Бейли назвал темпы роста экономики страны "статичными", несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные за четвертый квартал 2024 года.

"Данные о ВВП были чуть лучше, чем мы ожидали, однако я не думаю, что они меняют общую картину. Эта картина говорит о том, что экономика остается довольно статичной с конца весны прошлого года", - сказал он Business Live.

Экономика Великобритании в октябре-декабре увеличилась на 0,1% к предыдущему кварталу. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%.

"Если посмотреть на базовое состояние экономики, что является важным контекстом для определения её устойчивости, мы увидим период слабого роста, и как нам кажется, ослабление рынка труда", - добавил Бейли.

Банк Англии в начале февраля снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% с 4,75%. При этом двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) выступили за ее снижение сразу на 50 б.п.

При этом регулятор ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании в 2025 году до 0,75% с ожидавшихся в ноябре 1%.

Банк Англии Эндрю Бейли Великобритания
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