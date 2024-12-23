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ВВП Великобритании в III квартале остался на уровне предыдущих трех месяцев

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ВВП Великобритании в третьем квартале 2024 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные.

Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,1%, и аналитики в среднем ожидали подтверждения этой оценки, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале британская экономика выросла на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Активность в сфере услуг в июле-сентябре не изменилась по сравнению с тремя предыдущими месяцами, тогда как предварительно сообщалось о ее повышении на 0,1%. В сфере финансовых и страховых услуг был отмечен заметный спад (-0,6%).

Оценка роста в строительном секторе пересмотрена до 0,7% с 0,8%, оценка спада в производственном секторе – до 0,4% с 0,2%.

Потребительские расходы в Великобритании в третьем квартале выросли на 0,5%, как и сообщалось предварительно, валовые вложения в основной капитал повысились на 1,3% (предварительно – рост на 1,1%), инвестиции бизнеса – на 1,9% (+1,2%).

Объем экспорта снизился на 0,5% (-0,2%), импорта – на 2,5% (-1%).

Повышение британского ВВП в третьем квартале относительно того же периода прошлого года составило 0,9%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Великобритания
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