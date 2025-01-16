В Банке Англии допустили необходимость 5-6 снижений ставки в ближайший год

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Банку Англии, возможно, придется ускорить темпы понижения базовой процентной ставки в ближайшее время, полагает член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Алан Тейлор.

По его мнению, застой в экономике Великобритании повышает риски того, что ЦБ потребуется провести пять или шесть снижений, пишет Financial Times.

Нынешний подход Банка Англии подразумевает четыре уменьшения ставки на 0,25 процентного пункта к концу 2025 года, в результате чего стоимость заимствований будет составлять 3,75% годовых. Однако Тейлор предупредил о растущем риске того, что слабеющей экономике потребуются "более ускоренные темпы снижения ставки", что приведет к ее сокращению на 1,25 или 1,5 процентного пункта в течение следующих 12 месяцев.

"Последние данные и прогнозные показатели активности представляют все более мрачные перспективы на 2025 год, - сказал Тейлор, выступая в Школе бизнеса Университета Лидса, имея в виду данные об изменении ВВП и настроениях бизнеса. - С ослаблением экономики пришло время вернуть процентные ставки к норме, чтобы обеспечить "мягкую посадку".

Большинство аналитиков прогнозируют, что Банк Англии снизит базовую ставку на февральском заседании на 0,25 п.п. до 4,5% годовых.

Дальнейшие перспективы выглядят менее очевидными из-за неоднозначных сигналов об инфляции и неопределенного влияния октябрьского бюджета министра финансов Рейчел Ривз на стоимость рабочей силы и цены.