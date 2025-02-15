Квота на экспорт пшеницы начинает действовать в РФ с 15 февраля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Квота на экспорт пшеницы из РФ начинает действовать с 15 февраля.

По решению правительства, в этом году ее объем составляет 10,6 млн тонн. Квоты на экспорт ячменя в этом году нет. На кукурузу установлены две региональные квоты: из Приморского края - 337 тыс. тонн, из Амурской области - 200 тыс. тонн.

Квоты на пшеницу и кукурузу будут действовать по 30 июня 2025 года.

Минсельхоз РФ распределил основную часть квоты (90%) на экспорт пшеницы между 219 компаниями (261 компания в 2024 году, 203 - в 2023 году). Наибольшую долю - почти 2,4 млн тонн - получила компания "Грейн гейтс". Доля компании "Астон" составила почти 991,2 тыс. тонн, "ОЗК трейдинг" (входит в группу ОЗК) - 494,4 тыс. тонн. Получила долю в квоте (404,1 тыс. тонн) и компания "Родные поля" (бывший ТД "Риф"), которая перешла во владение Росмущества. Доля компании "Зерновой экспорт" ("МЗК экспорт") составила 174,6 тыс. тонн.

Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.

Кроме того, она не ограничивает вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

За пределами квоты ставка пошлины составит 50%, но не менее 100 евро за тонну, сообщала ранее таможенная подкомиссия.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 года) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) распределяется, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Как сообщала в интервью "Ведомостям" министр сельского хозяйства Оксана Лут, прошлогодняя квота была выбрана на 76%. В 2025 году доля тех компаний, которые не полностью воспользовались квотой, будет пропорционально снижена через поправочный коэффициент.

Официальный прогноз экспортного потенциала по зерну в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 55-57 млн тонн. В прошлом году РФ экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.