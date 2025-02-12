РФ с 1 по 10 февраля снизила отгрузки пшеницы на экспорт в 2,2 раза

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 февраля отгрузила на экспорт 573 тыс. тонн пшеницы, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 млн 263 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего экспорт зерна составил 665 тыс. тонн против 1 млн 615 тыс. тонн годом ранее (снижение в 2,4 раза). В частности, отгрузки ячменя сократились на 37,3%, до 60,9 тыс. тонн против 97,1 тыс. тонн, кукурузы - упали до 32,1 тыс. тонн с 254,3 тыс. тонн.

По ее словам, в первой декаде февраля существенно - с 23 до 7 - сократилось число стран, куда отгружалась российская пшеница. Крупнейшим покупателем стал Египет, куда было отправлено 270 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем год назад (255 тыс. тонн). На втором месте Бангладеш: экспорт в эту страну вырос на 10,8%, до 59 тыс. тонн с 53,3 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Танзания, сократившая закупки на 39%, до 55 тыс. тонн с 90 тыс. тонн годом ранее.

"Дальше следуют страны, куда в феврале прошлого сезона пшеница не отгружалась. Это Нигерия - 52 тыс. тонн, Йемен - 29,5 тыс. тонн, Израиль - 28 тыс. тонн. Замыкает семерку покупателей Турция, куда отправлено всего 6 тыс. тонн против 170 тыс. тонн годом ранее, - сообщила Тюрина. - В начале февраля не было экспорта в адрес Индонезии, куда в прошлом сезоне в это время было отгружено 124 тыс. тонн, Саудовской Аравии - 83 тыс. тонн год назад, ОАЭ - 77 тыс. тонн, Пакистана - 66 тыс. тонн и Мексики - 48,5 тыс. тонн".

По ее словам, снижение отгрузок можно объяснить заявлениями крупных импортеров пшеницы о том, что они в этом сезоне сократят закупки на мировом рынке в связи с ростом собственного производства. В частности, Индонезия увеличила производство на 2,3 млн тонн, причем в этой стране увеличивается сбор риса и закупки пшеницы будут замещаться использованием рисовой муки.

Тюрина также сообщила, что ячмень в первой декаде февраля закупали только две страны - Ливия (56 тыс. тонн) и Иран (4,4 тыс. тонн против 21 тыс. тонн год назад). Кукуруза отгружалась только в Иран, причем отгрузки упали до 31,2 тыс. тонн со 125,8 тыс. тонн год назад.

По данным мониторинга, в начале февраля пшеницу отгружали всего 13 компаний против 54 за аналогичный период прошлого года.

Сократилось и число портов, через которые отправлялось российское зерно, - до 13 с 19. "Причем зафиксировано снижение отгрузок по всем портам - как морским, так и речным", - отметила Тюрина. Так, перевалка через Новороссийск сократилась на 47,4%, до 370 тыс. тонн, рейдовая перевалка снизилась на 29%, до 111 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону - на 62%, до 55,4 тыс. тонн. В два раза упали отгрузки через порт Высоцка, через Тамань - на 76%, через Астрахань - на 75%.

Как сообщила Тюрина, с 1 июля 2024 года по 11 февраля всего из РФ было отгружено 37,6 млн тонн основных видов зерновых. "С учетом выполненных отгрузок при экспортном потенциале, который Зерновой союз снизил до 50 млн тонн, до конца сезона (по 30 июня 2025 года - ИФ) возможен экспорт еще 12,4 млн тонн. По пшенице при экспортном потенциале в 43 млн тонн отгружено 32,7 млн тонн. То есть до конца сезона остаток составляет 10,3 млн тонн. По ячменю остаток 0,2 млн тонн, по кукурузе - 1,5 млн тонн", - сказала эксперт.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что с 1 по 10 февраля отмечалась разнонаправленная динамика. "Фиксировалось снижение цен в Европе и США, рост цен в Новороссийске (FOB, пшеница 4 класса). Причем российская пшеница не только не имела ценового преимущества, так называемого дисконта, но была даже на $6-7 за тонну дороже, чем европейская, - сообщила эксперт. - Но на 10 января сложилась другая ситуация: цены на FOB Новороссийск и цены в Европе сравнялись, стали по $247 за тонну. Это можно объяснить ожидаемым снижением закупок со стороны крупных импортеров".

По ее данным, за декаду цены на французскую пшеницу выросли на 1,2%, до $247 за тонну, на американскую - на 5%, до $248. "Сейчас многие импортеры из Латинской Америки переориентировались на закупку американской пшеницы, спрос достаточно высокий, что привело к росту цен", - отметила эксперт. Российская пшеница подешевела на 1,2%, до $247 за тонну.

Тюрина также сообщила, что цены производителей пшеницы (4 класс) на юге составляют 16 300 рублей за тонну (без НДС), в центре и Поволжье - 15 500 рублей, в Сибири -15 400 рублей. В долларовом эквиваленте цены у производителей за декаду выросли на 3,7%, до $175 за тонну.