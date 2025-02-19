Philips зафиксировал чистый убыток в IV квартале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в четвертом квартале 2024 года зафиксировала чистый убыток и сократила выручку.

В октябре-декабре ее чистый убыток составил 333 млн евро против прибыли в 38 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 679 млн евро против 653 млн евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю повысилась на 60 базисных пунктов, до 13,5%.

Квартальная выручка Philips сократилась до 5,04 млрд евро с 5,06 млрд евро, сопоставимые продажи выросли на 1%.

Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), сократило выручку на 1%, до 2,44 млрд евро. Выручка подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, увеличилась на 7% и составила 1,43 млрд евро. В сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка снизилась на 2% - до 1,03 млрд евро.

В 2024 году в целом компания Philips получила чистый убыток в размере 698 млн евро против убытка 463 млн евро годом ранее, выручка уменьшилась на 1%, до 18,02 млрд евро, сопоставимые продажи выросли на 1%.

Компания ожидает, что в 2025 году ее сопоставимые продажи увеличатся на 1-3%, а рентабельность по скорректированной EBITA составит 11,8-12,3%.

По итогам года Philips планирует выплатить дивиденды в размере 0,85 евро на акцию.

Капитализация Philips за последние три месяца повысилась на 10,5% - до 25,26 млрд евро.