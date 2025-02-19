Поиск

Philips зафиксировал чистый убыток в IV квартале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в четвертом квартале 2024 года зафиксировала чистый убыток и сократила выручку.

В октябре-декабре ее чистый убыток составил 333 млн евро против прибыли в 38 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 679 млн евро против 653 млн евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю повысилась на 60 базисных пунктов, до 13,5%.

Квартальная выручка Philips сократилась до 5,04 млрд евро с 5,06 млрд евро, сопоставимые продажи выросли на 1%.

Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), сократило выручку на 1%, до 2,44 млрд евро. Выручка подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, увеличилась на 7% и составила 1,43 млрд евро. В сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка снизилась на 2% - до 1,03 млрд евро.

В 2024 году в целом компания Philips получила чистый убыток в размере 698 млн евро против убытка 463 млн евро годом ранее, выручка уменьшилась на 1%, до 18,02 млрд евро, сопоставимые продажи выросли на 1%.

Компания ожидает, что в 2025 году ее сопоставимые продажи увеличатся на 1-3%, а рентабельность по скорректированной EBITA составит 11,8-12,3%.

По итогам года Philips планирует выплатить дивиденды в размере 0,85 евро на акцию.

Капитализация Philips за последние три месяца повысилась на 10,5% - до 25,26 млрд евро.

Philips Royal Philips NV Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе вырос г/г на 29,4%

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });