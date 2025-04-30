Etsy отчиталась о чистом убытке в I квартале при выручке выше прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. получила чистый убыток в первом квартале 2025 года, при этом ее выручка оказалась выше прогноза аналитиков.

В январе-марте чистый убыток компании составил $52,096 млн, или $0,49 на акцию, против прибыли в $63,004 млн, или $0,48 на акцию, годом ранее.

Показатель учитывает обесценение гудвилла на $101,7 млн в связи с продажей маркетплейса музыкальных инструментов Reverb.

Выручка Etsy увеличилась на 0,8% - до $651,2 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что выручка компании составит $641,6 млн.

Общий оборот торгов на площадке в минувшем квартале сократился на 6,5% в годовом выражении и составил $2,8 млрд.

В первом квартале Etsy выкупила 3,7 млн акций на сумму около $189 млн.

Etsy ожидает сокращения оборота во втором квартале 2025 года на уровне предыдущего квартала.

С начала 2025 года капитализация Etsy уменьшилась на 19,4% - до $4,86 млрд.

Etsy - интернет-сайт для торговли между физлицами, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.