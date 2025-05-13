Крупный убыток Nissan сократит квартальную чистую прибыль Renault. на 2,2 млрд евро

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Крупный убыток Nissan Motor Co., зафиксированный в январе-марте, сократит чистую прибыль Renault в первом квартале 2025 года на 2,2 млрд евро, сообщил французский автомобилестроительный концерн.

Renault продолжает уменьшать долю в Nissan, однако на данный момент компании по-прежнему принадлежит довольно крупный пакет акций японского партнера - 35,71%.

"Потери учитывают списания и расходы на реструктуризацию, необходимые для эффективной реализации инициатив по оздоровлению бизнеса, которые были анонсированы Nissan в апреле 2025 года", - отмечается в сообщении Renault.

Как сообщил Nissan, в четвертом квартале 2024 фингода, завершившемся в марте, его чистый убыток составил 676 млрд иен ($4,6 млрд).

Renault обнародует финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года 31 июля.