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Хуснуллин отметил рост вклад строительной отрасли в ВВП России в 2024 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вклад строительной отрасли в ВВП России в 2024 году может превысить показатели 2023 года, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании рабочей группы комиссии Госсовета по направлению нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Сегодня в стройке и смежных отраслях задействовано более 11 миллионов человек. Именно благодаря этим людям постоянно растет ее вклад в ВВП. По итогу 2023 года он достиг 22 триллиона, или 14%. По итогу 2024 года он будет точно не меньше. Мы ждем сейчас пересчет, он будет выше. Объем налоговых поступлений около 7 трлн рублей, или почти 13% всех налогов нашей страны", - отметил он.

Хуснуллин напомнил, что новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" призван повысить качество жизни граждан.

"Для достижения показательных целей в части жилищного строительства нам необходимо построить 1383 млн кв.м жилья до 1936 года, из них до 1930-го года 663 млн кв.м. И тогда у нас обеспеченность жильем будет 33 метра в среднем на человека в 1930-м году и 38 метров на человека в 1936-м", - сказал вице-премьер.

В результате этой работы за 12 лет 33% или треть всего жилья в стране должно стать новым.

"Жилье - это центральный элемент, вокруг которого формируются планы по развитию инфраструктуры", - подчеркнул вице-премьер.

Госсовет Марат Хуснуллин
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