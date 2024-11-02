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Собянин сообщил о пользе для экологии от программы реновации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Благодаря сокращению энергопотребления в рамках программы реновации углеродный след уменьшится на 32 млн тонн углекислого газа за 30 лет в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обновление жилого фонда по программе реновации сокращает углеродный след столицы. (...) Сокращение энергопотребления в рамках программы эквивалентно снижению углеродного следа на 32 млн тонн СО? за 30 лет", - написал он в Telegram.

Мэр напомнил, что новые дома проектируются с использованием современных конструктивных решений. Усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита зданий.

"Исследования показывают, что в сравнении со старым жильем новостройки потребляют в два раза меньше энергии", - подчеркнул мэр.

Сергей Собянин Москва
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