ЦБ сейчас не обсуждает новые масштабные схемы по разморозке активов инвесторов РФ

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сейчас не обсуждает новые масштабные схемы по разморозке активов российских инвесторов, заблокированных за рубежом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Каких-то таких больших схем сейчас не обсуждается. Но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить законные права российских инвесторов", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

"После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд рублей. Средств, замороженных в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось 1,5 млн человек", - отметила Набиуллина.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ N844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могли выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

По данным "Инвестиционной палаты", выступающей организатором обмена заблокированными активами, нерезиденты по итогам двух этапов расчетов в 2024 году выкупили заблокированные активы российских инвесторов на 10,64 млрд рублей.

Осенью 2023 года также был выпущен президентский указ N665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам", который позволил российским инвесторам получать выплаты дивидендов и купонов по заблокированным бумагам.