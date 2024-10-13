Нерезиденты выкупили бумаги российских инвесторов на 2,54 млрд руб. на втором этапе обмена

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Инвестиционная палата", выступающая организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, объявила о завершении расчетов по выкупу иностранных ценных бумаг в рамках второго этапа процедуры.

Нерезиденты дополнительно выкупили бумаги российских инвесторов на 2,54 млрд рублей, говорится в сообщении "Инвестиционной палаты".

Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд рублей.

"Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки", - отмечается в сообщении.

"Инвестиционная палата" рассматривает возможность нового этапа обмена заблокированными активами. "Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", - добавляется в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

"Инвестиционная палата" в середине августа объявила о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных бумаг. Сбор заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая, от иностранных инвесторов - с 3 июня по 2 августа. Как сообщалось, тогда нерезиденты выкупили бумаги на 8,1 млрд рублей из заявленных к обмену на 35,3 млрд рублей. Свои бумаги частично реализовали более 708 тыс. физлиц.

В конце августа Минфин сообщил о решении продлить обмен активами до 12 октября. Второй этап обмена предполагал сбор оферт только от нерезидентов, российские инвесторы при этом могли отозвать поданные весной заявки - в период со 2 по 13 сентября.