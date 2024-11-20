Минфин готов к модификации механизма обмена заблокированными активами

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минфин России поддерживает потенциальное продолжение процедуры обмена активами инвесторов, заблокированными в России и за рубежом, готов рассматривать и модификацию механизма, но вопрос упирается в готовность нерезидентов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы готовы продолжать, и даже в каком-то случае модифицировать подходы, и нашим гражданам помогать. Поэтому мы больше будем отталкиваться от запросов, которые есть у инвесторов с той стороны. Если у них будет возможность такая, то мы готовы в этом участвовать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как мог бы быть модифицирован механизм, Чебесков сказал: "Ну мы обсуждали раньше возможность повысить суммы, мы обсуждали раньше возможность использовать не только деньги на счетах "С", но и бумаги инвесторов из недружественных стран. Но пока никакой конкретики нет, пока никакие варианты не прорабатываются из-за ограничений, которые были созданы для тех инвесторов их регуляторами".

Он добавил, что изначально у нерезидентов был "очень большой" интерес к участию в обмене, но сейчас возникли серьезные опасения.

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

"Инвестиционная палата", выступающая организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, на данный момент провела два этапа расчетов по выкупу заблокированных бумаг.

Суммарно нерезиденты выкупили заблокированные активы российских инвесторов на 10,64 млрд рублей.

В октябре "Инвестиционная палата" сообщала, что рассматривает возможность нового этапа обмена заблокированными активами.