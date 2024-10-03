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ЦБ отметил проблему со спросом нерезидентов для нового обмена замороженных активов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России готов поддержать новый этап обмена активами инвесторов, заблокированными в России и за рубежом, если на это будет запрос, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Мы видим, что пока с той стороны нет достаточного спроса по целому ряду причин. Если будет запрос на это, мы, конечно, готовы поддержать это и регуляторикой, и необходимыми действиями со своей стороны", - сказала Шишлянникова журналистам в кулуарах конференции институциональных инвесторов Cbonds.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

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"Инвестиционная палата", выступающая организатором обмена, в середине августа объявила о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных бумаг. Сбор заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая, от иностранных инвесторов - с 3 июня по 2 августа. Как сообщалось, тогда нерезиденты выкупили бумаги на 8,1 млрд рублей из заявленных к обмену на 35,3 млрд рублей. Свои бумаги частично реализовали более 708 тыс. физлиц.

В конце августа Минфин сообщил о решении продлить обмен активами до 12 октября. Второй этап обмена предполагает сбор оферт только от нерезидентов, российские инвесторы при этом могли отозвать поданные весной заявки - в период со 2 по 13 сентября.

"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что завершит прием новых заявок нерезидентов 4 октября, расчеты по сделкам должны пройти 7 октября.

ЦБ РФ
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