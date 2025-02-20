Augment Investments стал совладельцем автодилера "Панавто"

Бенефициар группы AGR продал свою долю

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Владелец автомобильной группы AGR, созданной по итогам консолидации российских производственных активов Volkswagen и Hyundai, Андрей Павлович продал контрольную долю в дилере премиальных автомобилей "Панавто", в капитал которого вошел инвестиционный фонд Augment Investments.

По данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта накануне, когда изменился состав собственников ООО "Группа Панавто" - головной компании дилера.

Владельцами этой компании, согласно последней опубликованной отчетности, на конец 2023 года были экс-руководитель дилера "Авилон" и нынешний владелец группы AGR Андрей Павлович (65%), а также его родственники: брат - бывший гендиректор "Панавто" Кирилл Павлович (27%) и сын - нынешний гендиректор дилера Антон Павлович (8%).

Согласно реестру, с 19 февраля Андрей Павлович прекратил участие в капитале "Панавто", а покупателями принадлежавших ему долей в компании выступили фонд Augment Investments (33%) и бизнесмен Валерий Егоров (32,5%). Доля Кирилла Павловича увеличилась с 27% до 34,5%.

Группа "Панавто" была основана в 1992 году. Ее портфель объединяет бренды Mercedes-Benz, Voyah, Hongqi, Aito, Zeekr, Lotus, Hiphi, Lixiang и Аvatr. Особое место в нем занимает российский люксовый бренд Aurus, в 2019 году группа открыла первый в России шоурум марки - "Панавто Aurus" в "Москва-сити". В церемонии принимал участие Денис Мантуров, на тот момент - глава Минпромторга. Помимо салона Aurus в "Москва-сити" дилер работает на площадках "Панавто Запад" (51 км МКАД, с 2007 года) и в шоуруме нового поколения "Панавто Сити" на западе Москвы (открыт в 2021 году).

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Группа Панавто", зарегистрированное в подмосковном Одинцове в 2014 году - головная компания дилера, владеющая несколькими его юрлицами, в том числе основным операционным ООО "Панавто", которое было учреждено там же в Подмосковье в конце 2006 года. Выручка ООО "Панавто" за 2023 год, согласно его отчетности, составила 12,9 млрд рублей (-7%), чистая прибыль - 84,6 млн рублей (-91%). Рекордные финансовые результаты компания отражала по итогам 2021 года - выручка 34,1 млрд рублей и чистая прибыль 1,6 млрд рублей.

Владельцы фонда Augment Investments не раскрываются. По последним доступным данным, его бенефициаром являлся Виктор Харитонин, предприниматель с активами в сфере фармацевтики, лесопереработки и в других отраслях.