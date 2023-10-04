Mondi досрочно закрыла часть сделки по продаже Сыктывкарского ЛПК и завершила уход из РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сделка по продаже Mondi plc последнего российского актива - АО "Монди Сыктывкар" (Сыктывкарский ЛПК), была ускорена, к настоящему моменту австрийская группа официально завершила выход с российского рынка.

Как говорится в пресс-релизе иностранной компании, Mondi получила 57 млрд рублей на свой банковский счет в Лондоне и располагает аккредитивом на оставшиеся 23 млрд рублей, которые будут выплачены двумя равными траншами в ноябре и декабре 2023 года.

Покупателем Сыктывкарского ЛПК, как сообщалось, выступает ООО "Сезар Инвест", дочерняя компания московской девелоперской компании Sezar Group (по данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром компании является предприниматель Исай Захаряев).

Общая сумма сделки - 80 млрд рублей (около 775 млн евро на момент объявления о сделке в середине сентября).

Первоначально условия сделки предполагали, что Mondi получит средства от продажи ЛПК шестью ежемесячными траншами по 13,5 млрд рублей каждый до конца декабря этого года. После этого право собственности на "Монди Сыктывкар" переходило бы к "Сезар Инвест", а Mondi формально считалась бы завершившей выход из России. Последние 26 млрд рублей, как ранее и было запланировано, должны быть выплачены двумя равными траншами после закрытия сделки и обеспечены аккредитивом.

Выход Mondi из капитала Сыктывкарского ЛПК был согласован российскими регуляторами (ранее группа не смогла продать предприятие другому претенденту - компании Augment Investments Limited, близкой к АО "Фармстандарт" Виктора Харитонина, за 95 млрд рублей, как сообщали участники рынка, именно из-за отсутствия разрешения правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями).

До сделки с Sezar Mondi удалось в этом году продать группе "Готэк" свой российский бизнес по производству упаковки - три завода: ООО "Монди Переславль" (Ярославская область, производство пищевой и непищевой гибкой упаковки), ООО "Монди Арамиль" (Свердловская область, единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки) и ООО "Монди Лебедянь" (Липецкая область, производство упаковки из гофрокартона). В июне Mondi получила 30,4 млн евро от этой сделки.

Сыктывкарский ЛПК - один из крупнейших в РФ производителей целлюлозно-бумажной продукции с объемом выпуска около 1,2 млн тонн в год. Комплекс производит офисную, офсетную и газетную бумагу, тарный картон, сухую товарную целлюлозу. По итогам 2022 года предприятие получило выручку в размере 78 млрд рублей (рост на 9%), чистую прибыль - 22,5 млрд рублей (рост на 18%).

По итогам первого полугодия 2023 года российский бизнес принес Mondi выручку в размере 535 млн евро (рост на 3,3% г/г) и убыток после налогообложения 4 млн евро (против 148 млн евро прибыли за первое полугодие 2022 года), включая убыток от обесценения Сыктывкарского ЛПК 97 млн евро, убыток от выбытия бизнеса 46 млн евро и убыток от курсовых разниц 28 млн евро.