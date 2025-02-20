ЦБ изучил идеи банков о QR-роуминге и продолжает склоняться к универсальному QR-коду НСПК

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России изучил предложения консорциума банков, в который входят Сбер, Т-Банк и Альфа-банк, о введении роуминга между несколькими операторами платежных QR, и больше склоняется к закреплению на рынке только одного универсального QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

Национальная система платежных карт объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня 2024 года. Параллельно с этим объединение банков заявило о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии мульти-QR Сбербанка. Позднее в Госдуму был внесен законопроект, закрепляющий работу на рынке только одного универсального QR-кода, разработанного НСПК. Объединение банков сообщало, что обсуждает с регулятором взаимную интеграцию платформ. По их мнению, на рынке возможен своего рода "роуминг", когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого оператора.

"С точки зрения затрат, мы посмотрели, если это универсальный QR, то большинству банков не нужно вообще никаких доработок делать, если они подключены к СБП (Системе быстрых платежей - ИФ). К СБП подключено подавляющее большинство банков", - сказала Набиуллина.

"Система роуминга, она потребует серьезных доработок большего количества банков, поэтому конечно мы склоняемся к универсальному QR", - добавила она.

По словам главы ЦБ, одними из важных критериев при выборе дальнейшего движения для регулятора являются равные условия конкуренции для всех участников рынка и удобство для клиента.

"Множественность QR, даже 2-3 QR, на наш взгляд, это неудобно для клиента", - сказала глава ЦБ.

"Универсальный QR дает больше возможностей для справедливой конкуренции, создавая равноудаленную инфраструктуру. И это удобно для клиентов, не надо путаться и выбирать между разными QR", - добавила она.

Универсальный QR-код НСПК позволяет принимать все виды платежей, включая pay-сервисы банков, Систему быстрых платежей (СБП), сервисы рассрочки и в перспективе - цифровой рубль.

Проект закона о внедрении универсального QR был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года (№774598-8), но затем документ был отозван и перевнесен с доработками спустя месяц (№811008-8). Документ, в частности, вводит обязанность для банков и филиалов иностранных банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного QR-кода. То есть любые операции с использованием платёжного кода должны будут осуществляться только с помощью универсального QR, который, согласно доработанному тексту проекта, будет формироваться его единственным оператором - НСПК, принадлежащей Банку России. Изменения также касались установления в законе сроков, начиная с которых банки и продавцы будут обязаны работать с цифровыми рублями.