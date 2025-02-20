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ЦБ изучил идеи банков о QR-роуминге и продолжает склоняться к универсальному QR-коду НСПК

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России изучил предложения консорциума банков, в который входят Сбер, Т-Банк и Альфа-банк, о введении роуминга между несколькими операторами платежных QR, и больше склоняется к закреплению на рынке только одного универсального QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

Национальная система платежных карт объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня 2024 года. Параллельно с этим объединение банков заявило о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии мульти-QR Сбербанка. Позднее в Госдуму был внесен законопроект, закрепляющий работу на рынке только одного универсального QR-кода, разработанного НСПК. Объединение банков сообщало, что обсуждает с регулятором взаимную интеграцию платформ. По их мнению, на рынке возможен своего рода "роуминг", когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого оператора.

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"С точки зрения затрат, мы посмотрели, если это универсальный QR, то большинству банков не нужно вообще никаких доработок делать, если они подключены к СБП (Системе быстрых платежей - ИФ). К СБП подключено подавляющее большинство банков", - сказала Набиуллина.

"Система роуминга, она потребует серьезных доработок большего количества банков, поэтому конечно мы склоняемся к универсальному QR", - добавила она.

По словам главы ЦБ, одними из важных критериев при выборе дальнейшего движения для регулятора являются равные условия конкуренции для всех участников рынка и удобство для клиента.

"Множественность QR, даже 2-3 QR, на наш взгляд, это неудобно для клиента", - сказала глава ЦБ.

"Универсальный QR дает больше возможностей для справедливой конкуренции, создавая равноудаленную инфраструктуру. И это удобно для клиентов, не надо путаться и выбирать между разными QR", - добавила она.

Универсальный QR-код НСПК позволяет принимать все виды платежей, включая pay-сервисы банков, Систему быстрых платежей (СБП), сервисы рассрочки и в перспективе - цифровой рубль.

Проект закона о внедрении универсального QR был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года (№774598-8), но затем документ был отозван и перевнесен с доработками спустя месяц (№811008-8). Документ, в частности, вводит обязанность для банков и филиалов иностранных банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного QR-кода. То есть любые операции с использованием платёжного кода должны будут осуществляться только с помощью универсального QR, который, согласно доработанному тексту проекта, будет формироваться его единственным оператором - НСПК, принадлежащей Банку России. Изменения также касались установления в законе сроков, начиная с которых банки и продавцы будут обязаны работать с цифровыми рублями.

НСПК Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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