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НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей
Фото: Peter Summers/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении оператора.

Эту технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП.

НСПК в дальнейшем планирует развивать и оптимизировать сервис.

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"Подключение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции", - сказал генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приведены в сообщении.

Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, в дальнейшем с использованием цифрового рубля.

НСПК объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Параллельно с этим Сбербанк, Альфа-банк и ТБанк заявили о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, в сентябре они заключили меморандум о создании консорциума для этого.

НСПК СБП
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