Минфин не поддержал закрепление за НСПК роли единственного оператора платежного QR-кода

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов подготовило проект положительного отзыва правительства на законопроект, который внедряет универсальный платежный QR-код и расширяет возможности расчетов цифровыми рублями. При этом к проекту имеется ряд замечаний, которые потребуют доработки, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва.

Законопроект № 774598-8 о внедрении универсального QR был внесен в Госдуму в конце ноября 2024 года, затем был отозван и перевнесен как инициатива № 811008-8 с доработками спустя месяц. Документ, в частности, вводит обязанность для банков и филиалов иностранных банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного QR-кода. То есть любые операции с использованием платежного кода должны будут осуществляться только с помощью универсального QR, который будет формироваться его единственным оператором - Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), принадлежащей Банку России.

Минфин в проекте отзыва отмечает, что определение НСПК в качестве единственного оператора по предоставлению QR-кода может повлечь риски ограничения конкуренции на рынке платежных услуг, сокращение инвестиций и банковских программ лояльности для населения в сфере использования такой платежной технологии.

Министерству "представляется целесообразным" предусмотреть в законе возможность работы нескольких операторов QR-кодов. При этом для бесперебойного взаимодействия следует обеспечить их технологическую интеграцию и проведение расчетов посредством одного QR-кода ("платежный роуминг").

Также предлагается разработать стандарты, которые бы регламентировали использование на платежной странице в приоритетном порядке социально значимых способов оплаты (например, Сервиса быстрых платежей (СБП), цифрового рубля) и прозрачность тарифов операторов услуг по предоставлению QR-кода.

Ранее Комитет Госдумы по защите конкуренции в своем отзыве на законопроект также отмечал, что монополизация НСПК услуг по предоставлению универсального QR-кода может привести к ограничению конкуренции, и предложил исключить из документа либо переработать положения, ведущие к такой монополизации. Против монополизации платежной ссылки НСПК выступил и консорциум банков (Сбер, Альфа-банк, Т-Банк).

НСПК объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня 2024 года. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, вместе занимающие более 80% рынка эквайринга, заявили о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии мульти-QR Сбербанка. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложит законодательно закрепить работу только одного универсального QR-кода, разработанного НСПК.

Позднее объединение банков предлагало регулировать работу универсальных платежных QR-кодов с помощью стандартов, а не через законодательные ограничения численности операторов. В стандартах, в том числе, предлагалось закрепить наличие государственных платежных методов на платежной странице, то есть цифрового рубля, СБП. Также предлагалось ввести обязательное взаимодействие платежных платформ между собой.

Консорциум в конце января сообщал, что обсуждает с регулятором взаимную интеграцию платформ. По их мнению, на рынке возможен своего рода "роуминг", когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого оператора. "Банки, через которые будет считываться QR, за то, что они "перекидывают" пользователя на другую платформу, будут получать определенный доход. Пользователь при этом сможет оплатить, не будет путаться в QR-кодах, и все будет работать. С НСПК эта история проработана, ждет решения от ЦБ", - сообщали там.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля заявляла, что регулятор изучил предложения консорциума банков о введении роуминга между несколькими операторами платежных QR и больше склоняется к закреплению на рынке только одного универсального QR-кода, оператором которого будет НСПК.

Цифровой рубль

Минфин в проекте отзыва предлагает не распространять на небольшие торговые объекты (с выручкой менее пяти миллионов рублей за предшествующий календарный год) обязанность обеспечить клиенту возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем перевода цифровых рублей.

Сейчас такие продавцы освобождены от обязательного приема национальных платежных инструментов. При этом, согласно законопроекту, они обязаны будут обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями с 1 июля 2027 года без каких-либо исключений. Использование различных подходов к применению национальных платежных инструментов "представляется сомнительным", отмечало ранее в своем отзыве Государственно-правовое управление президента.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Сейчас в нем принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но ЦБ в конце февраля сообщил, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.