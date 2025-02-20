Brent подорожала до $76,41 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в четверг в ожидании официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

К 18:32 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,49%), до $76,41 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,3 (0,42%), до $72,55 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка 20 февраля. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы подорожали на $0,33 (0,46%), до $72,43 за баррель.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в 20:00 по Москве в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет укажет на рост запасов нефти на 3 млн баррелей.

Поддержку ценам на нефть оказывают данные о холодной погоде в США, из-за которой добыча нефти в стране могла сократиться на 120-150 тысяч баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере Штатов ожидается потепление.