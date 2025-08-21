Поиск

Walmart увеличил квартальную чистую прибыль в 1,6 раза при выручке хуже прогнозов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейший в США ритейлер, во втором квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали ожидания экспертов.

В мае-июле чистая прибыль компании составила $7,026 млрд, или 88 центов на акцию, по сравнению с $4,501 млрд, или 56 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 68 центов с 67 центов на бумагу.

Выручка увеличилась на 4,8% и достигла $177,402 млрд против $169,335 млрд в предыдущем фингоду. Без учета изменения курсов обмена валют она повысилась на 5,6%.

Сопоставимые продажи Walmart в США выросли на 4,8%, в других странах - на 5,5%, мелкооптовой сети Sam's Club - на 3,4%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 73 цента на бумагу при выручке в $175,9 млрд. Сама компания в мае прогнозировала подъем выручки на 3,5-4,5% без учета валютных колебаний.

С начала финансового года Walmart выкупила 67,4 млн своих акций на общую сумму $6,2 млрд.

Walmart планирует в третьем финансовом квартале нарастить выручку на 3,75-4,75% и получить скорректированную прибыль в диапазоне 58-60 центов на акцию. По итогам всего 2026 финансового года, как ожидается, повышение выручки составит 3,75-4,75%, скорректированная прибыль - $2,52-2,62 на бумагу.

Эксперты прогнозируют квартальную прибыль компании на уровне 57 центов на акцию при выручке в $176 млрд (рост на 3,8%). Также они ожидают повышения выручки за фингод на 3,7%, прибыль - $2,62 на бумагу.

У Walmart в управлении более 10 750 магазинов в 19 странах, а также компания работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,1 млн человек, включая 1,6 млн сотрудников в США.

