Walmart будет развивать электронные продажи в Китае в партнерстве с Meituan

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая в США компания розничной торговли Walmart Inc. договорилась о стратегическом сотрудничестве с китайской интернет-компанией Meituan.

Это позволит американскому ритейлеру продавать свои товары через приложения партнера, сообщило китайское подразделение Walmart в WeChat.

Этот шаг призван помочь Walmart ускорить развитие электронных продаж в Китае, на которые приходится около половины ее выручки в этой стране.

В третьем квартале выручка Walmart от продаж в Китае выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила $4,9 млрд.

По состоянию на октябрь, Walmart имела 332 розничные точки в Китае, в том числе 49 клубных магазинов Sam's Club, которые популярны у среднего класса, пишет WSJ.

Meituan является одним из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая. Ее приложение для смартфонов обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов - от заказа продуктов питания, такси, услуг массажа и маникюра до бронирования туров.

С начала 2024 года капитализация Meituan выросла в 1,9 раза, капитализация Walmart выросла в 1,8 раза.