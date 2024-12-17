Поиск

Walmart будет развивать электронные продажи в Китае в партнерстве с Meituan

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая в США компания розничной торговли Walmart Inc. договорилась о стратегическом сотрудничестве с китайской интернет-компанией Meituan.

Это позволит американскому ритейлеру продавать свои товары через приложения партнера, сообщило китайское подразделение Walmart в WeChat.

Этот шаг призван помочь Walmart ускорить развитие электронных продаж в Китае, на которые приходится около половины ее выручки в этой стране.

В третьем квартале выручка Walmart от продаж в Китае выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила $4,9 млрд.

По состоянию на октябрь, Walmart имела 332 розничные точки в Китае, в том числе 49 клубных магазинов Sam's Club, которые популярны у среднего класса, пишет WSJ.

Meituan является одним из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая. Ее приложение для смартфонов обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов - от заказа продуктов питания, такси, услуг массажа и маникюра до бронирования туров.

С начала 2024 года капитализация Meituan выросла в 1,9 раза, капитализация Walmart выросла в 1,8 раза.

Walmart США Meituan Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

На Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос
Операция США и союзников против хуситов

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров о прекращении огня в Газе

Минобороны заявило, что РФ и США предупреждают друг друга о пусках МБР

Трамп не считает, что неопознанные дроны над Нью-Джерси запускают "враги США"

Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Киеву применять ракеты для ударов вглубь РФ

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии108 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });