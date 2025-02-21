Brent подешевела до $76,38 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются утром в пятницу после умеренного роста в четверг.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,13%) до $76,38 за баррель. В четверг Brent подорожала на $0,44 (0,6%), до $76,48 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,14%), до $72,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,38 (0,5%), до $72,48 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 151 тысячу баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тысяч баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тысячи б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тысяч баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

"Трейдеры с готовностью проигнорировали данные о существенном приросте запасов, вместо этого сфокусировавшись на довольно внушительной динамике импорта и экспорта", - отметил Роберт Ягер из Mizuho Securities.

Поддержку ценам на нефть также оказали новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тысяч баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.