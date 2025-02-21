Поиск

Brent подешевела до $75,84 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в пятницу, но завершить неделю в плюсе могут в плюсе.

К 14:45 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,64 (0,84%) до $75,84 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,68 (0,94%), до $71,8 за баррель.

За последние пять дней цены на Brent повысились на 1,6%, на WTI - на 1,8%.

Понижательное давление на котировки оказывают недельные данные по запасам нефти в США. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 151 тысячу баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Импорт нефти в США сократился на 488 тысяч баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тысячи б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тысяч баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

Поддержку ценам оказывают новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тысяч баррелей в сутки, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на нефть, учитывая такие факторы как перебои с поставками из Казахстана после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", возможность переноса сроков восстановления добычи ОПЕК+ и смягчение санкций против нефтяного экспорта России в случае успеха переговоров по урегулированию на Украине.

Они также следят за новыми заявлениями президента США Дональда Трампа, обещавшего вскоре объявить о введении новых пошлин на импорт товаров в США.

20 февраля на конференции в Майами Трамп сказал, что обсудит с конгрессменами-республиканцами существенное снижение налогов для физических лиц и компаний. Он также сообщил, что планирует понизить налоги для американских производителей нефти и газа и разрешить компаниям относить на издержки 100% инвестиций в строительство новых заводов в стране и прочие капитальные расходы, сообщают СМИ.

Brent WTI ОПЕК США Минэнерго Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поручил проработать преференции для производителей РФ, не нарушая нормы ВТО

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Рубль на "Мосбирже" заметно дорожает к юаню

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к бывшему VTB Bank Europe на 1,8 млрд руб

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Brent подешевела до $76,38 за баррель

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5890 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });