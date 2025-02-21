Brent подешевела до $75,84 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в пятницу, но завершить неделю в плюсе могут в плюсе.

К 14:45 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,64 (0,84%) до $75,84 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,68 (0,94%), до $71,8 за баррель.

За последние пять дней цены на Brent повысились на 1,6%, на WTI - на 1,8%.

Понижательное давление на котировки оказывают недельные данные по запасам нефти в США. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 151 тысячу баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Импорт нефти в США сократился на 488 тысяч баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тысячи б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тысяч баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

Поддержку ценам оказывают новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тысяч баррелей в сутки, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на нефть, учитывая такие факторы как перебои с поставками из Казахстана после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", возможность переноса сроков восстановления добычи ОПЕК+ и смягчение санкций против нефтяного экспорта России в случае успеха переговоров по урегулированию на Украине.

Они также следят за новыми заявлениями президента США Дональда Трампа, обещавшего вскоре объявить о введении новых пошлин на импорт товаров в США.

20 февраля на конференции в Майами Трамп сказал, что обсудит с конгрессменами-республиканцами существенное снижение налогов для физических лиц и компаний. Он также сообщил, что планирует понизить налоги для американских производителей нефти и газа и разрешить компаниям относить на издержки 100% инвестиций в строительство новых заводов в стране и прочие капитальные расходы, сообщают СМИ.