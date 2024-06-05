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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

"Русал Аэро" сменило название на "Сибирские аэропорты"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "Русал Аэро" (входит в структуру ОК "Русал") сменило название на ООО "Сибирские аэропорты", сообщается в ЕГРЮЛ.

Такие изменения в реестр были внесены 4 июня. При этом регистрация компании осталась прежней - в Москве. Как и ранее, гендиректором ООО является Андрей Метцлер.

В конце мая сообщалось, что холдинг En+ передал ООО "Русал Аэро" управление аэропортом Новокузнецка. Тогда же "Русал Аэро" выступило учредителем ООО "Богучаны Аэро" с целью проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края.

"Русал Аэро" (теперь ООО "Сибирские аэропорты") также выполняет функции управляющей компании аэропорта Братск, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинск), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов).

Новокузнецк Русал Сибирские аэропорты Тайшет Русал Аэро
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