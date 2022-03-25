"Русал" может вложить до 7 млрд рублей в строительство аэропорта в Тайшете

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Контролируемое "Русалом" ООО "Русал Аэро" зарегистрировало дочернюю структуру - ООО "Тайшетаэро", следует из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Основной профиль новой компании - аэропортовая деятельность. Управляющей компаний "Тайшетаэро" является ООО "Сибирские аэропорты", которое контролируется En+.

"Тайшетаэро" создано как дочерняя компания группы "Русал" для реализации планов по строительству регионального аэропорта в городе Тайшет. Проект включает в себя строительство аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и всей аэродромной инфраструктуры", - уточнила "Интерфаксу" вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления "Русала" Елена Безденежных.

По ее словам, сейчас идет подбор проектной организации и расчет стоимости строительства, пока проект оценивается в 7 млрд рублей.

"Компания готова вложить собственные средства, в последующем передать взлетно-посадочную полосу и аэродромные объекты в собственность государства с получением компенсации на их строительство", - уточнила Безденежных.

Она подчеркнула, что аэропорт позволит повысить транспортную доступность и мобильность (прежде всего для работников запущенного в декабре 2021 года Тайшетского алюминиевого завода - ИФ).

Ранее сообщалось, что "Русал" выкупил аэропорт в Братске и проявлял интерес к проекту модернизации аэропорта в Иркутске, который сейчас находится в собственности Иркутской области.

"Русал" ранее ввел в эксплуатацию первую очередь Тайшетского алюминиевого завода мощностью 428,5 тыс. тонн алюминия в год. Инвестиции в проект составили порядка 100 млрд рублей.