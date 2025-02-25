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Дерипаска критикует чиновников из-за задержек строительства аэропортов Иркутска и Абакана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Задержка строительства новых аэропортов в Иркутске и Абакане связана с недееспособностью местных властей, их "неумением сфокусироваться", считает бизнесмен, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска.

"Иркутский аэропорт - это наша боль. Мы там 12 лет пытаемся провести реконструкцию. У нас есть проект, мы даже земли купили, выкупили все объекты. Но эта чехарда с губернаторами, их неумение сфокусироваться..." - сказал он журналистам на церемонии открытия нового терминала аэропорта Новокузнецка (находится под управлением ООО "Сибирские аэропорты", которое входит в структуру ОК "Русал").

"Иркутск у нас в планах был одним из первых - мы (с тех пор - ИФ) уже построили аэропорты и в Красноярске, и во Владивостоке, и на Сахалине, и в Новокузнецке, - напомнил он. - Я думаю, если президент приедет в Сибирь, как несколько раз это было объявлено, удастся принять несколько таких решений важных - по газификации, достройке инфраструктуры".

"Такой же бедой" Дерипаска назвал проект строительства нового аэропорта в Абакане.

"Но там другой характер (проблемы - ИФ).Там просто полностью неспособное руководство, которое не может ничего делать", - заявил бизнесмен.

Предполагаемые инвестиции в иркутский проект он оценил минимум в 22-25 млрд рублей, в абаканский - в 10-12 млрд рублей. Точные объемы будут зависеть "от того, насколько убита базовая инфраструктура", заметил Дерипаска.

В июле 2024 года ООО "Сибирские аэропорты" зарегистрировало дочернюю структуру ООО "Терминал Иркутск", в августе - ООО "Терминал Абакан". В компании не комментировали их предназначение.

Собственником действующего аэропорта Иркутска является областное правительство. Он имеет два терминала (внутренний и международный) и одну взлетно-посадочную полосу, в 2024 году обслужил 3,95 млн человек (+4%). Иркутский аэропорт находится в городской черте, при этом уже более 30 лет местные власти обсуждают его вынос за пределы города. Интерес к модернизации аэропорта в разное время проявляли "Аэропорты регионов", "Новапорт", а также "Базэл" и другие профильные инвесторы.

Аэропорт Абакана обслужил в прошлом году 416 тысяч пассажиров (+11%). Основным собственником АО "Аэропорт Абакан" является Минимущества Хакасии (77,56%). По данным раскрытия за 2021 год, еще 22,3% в капитале компании было у АО "Эра Групп", которое контролирует ООО "Аэропорт Емельяново", управляющее аэропортом Красноярска. Ранее власти Хакасии неоднократно высказывали идею о продаже акций аэропорта, при этом основным претендентом называлась "Эра Групп".

Абакан Базэл Иркутск Олег Дерипаска Сибирские аэропорты Новапорт
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