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Saudi Aramco готовится к выходу на розничный рынок Филиппин

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская госкомпания Saudi Aramco подписала окончательное соглашение о приобретении 25% акций Unioil Petroleum Philippines, располагающей 165 АЗС и четырьмя складскими терминалами на Филиппинах. Для завершения сделки необходимо одобрение регулирующих органов, сообщила компания.

"Планируемое приобретение (...) направлено на извлечение выгоды из ожидаемого роста рынка дорогостоящего топлива на Филиппинах. Это прогрессивный шаг в экспансии сегмента переработки Aramco и расширении ее глобальной розничной сети, который направлен на обеспечение дополнительных рынков сбыта", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о похожих сделках Aramco в Чили и Пакистане. В 2024 году компания сообщила о приобретении 100% акций Esmax Distribucion SpA и 40% акций Gas&Oil Pakistan Ltd.

Saudi Aramco Филиппины Unioil Petroleum Philippines
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