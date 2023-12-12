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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Saudi Aramco купит 40% дистрибьютера нефтепродуктов в Пакистане

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Saudi Aramco подписала окончательное соглашение о покупке 40% акций Gas&Oil Pakistan Ltd. ("GO"), сообщила саудовская госкомпания.

GO - это оператор по продаже бензина, дизтоплива, смазок и магазинов повседневного спроса, в Пакистане компании принадлежит 1100 АЗС.

Сделка, которая станет для Aramco первым выходом на розничный рынок Пакистана, должна быть еще одобрена регуляторами. Покупка позволит Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта для своих нефтепродуктов и предоставить новые рыночные возможности для смазочных материалов под брендом Valvoline.

Saudi Aramco Valvoline Пакистан Саудовская Аравия
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