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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Saudi Aramco закрыла сделку по покупке чилийского производителя ГСМ Esmax

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 100% акций Esmax Distribucion SpA - ведущего розничного продавца топлива и смазочных материалов в Чили, сообщает саудовская госкомпания.

Как сообщалось ранее, до сделки Esmax принадлежала Southern Cross Group. Финансовые детали сделки не разглашаются.

"Сделка (...) представляет собой первую инвестицию Aramco в нефтеперерабатывающий сектор Южной Америки, иллюстрирует привлекательность этого рынка и поддерживает стратегическую цель компании по укреплению ее цепочки добавленной стоимости в области нефтепереработки", - отмечает Aramco. Ранее компания отмечала, что сделка "создает основу для запуска бренда Aramco как в Чили, так и во всей Южной Америке".

Esmax занимается дистрибуцией горюче-смазочных материалов в Чили. Компания управляет заводом горюче-смазочных материалов, 11 топливными терминалами, 11 операционными терминалами в чилийских аэропортах, а также более чем 280 станциями технического обслуживания (по лицензии Petrobras).

Saudi Aramco Чили Esmax
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