Представители Японии подготовили план инвестиций Tesla в Nissan

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и ряд других высокопоставленных фигур в стране разработали план инвестиций американской Tesla Inc. в японского автопроизводителя Nissan Motor Co. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, предложения к американской компании подготовлены группой, в которую также входят бывший член совета директоров Tesla Хиро Мизуно и Хирото Изуми, экс-помощник Суги. Ряд членов совета директоров Nissan также осведомлены об этой инициативе.

Группа надеется, что Tesla станет стратегическим инвестором японского автопроизводителя. По мнению ее участников, та заинтересована в приобретении американских заводов Nissan, которые увеличили бы производственную базу компании в США в условиях планируемых Вашингтоном пошлин на импорт.

На прошлой неделе стало известно, что Nissan и Honda Motor, обсуждавшие слияние, прекратили переговоры. Эти консультации были начаты после появления сообщений о том, что тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) обратилась к партнеру Nissan - французской Renault - с предложением о выкупе у нее акций японского автопроизводителя. Позднее глава Foxconn Юн Лю подтвердил, что компания открыта к покупке доли Renault в Nissan.

По словам источников FT, предложение японской группы предполагает покупку Nissan консорциумом, в котором Tesla будет крупнейшим инвестором. Оно не исключает возможности приобретения Hon Hai миноритарной доли в Nissan.

Акции Nissan подорожали на 9,5% на торгах в Токио в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 19,5%.

В последние недели Nissan начал поиск стратегического партнера в IT-отрасли, и некоторые члены совета директоров компании считают Tesla и Apple Inc. идеальными кандидатами, отмечают источники.

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило рейтинг Nissan до "мусорного" уровня ("Ba1"), отметив ухудшение перспектив автопроизводителя. Прогноз по рейтингу остается "негативным".