Поиск

Представители Японии подготовили план инвестиций Tesla в Nissan

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и ряд других высокопоставленных фигур в стране разработали план инвестиций американской Tesla Inc. в японского автопроизводителя Nissan Motor Co. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, предложения к американской компании подготовлены группой, в которую также входят бывший член совета директоров Tesla Хиро Мизуно и Хирото Изуми, экс-помощник Суги. Ряд членов совета директоров Nissan также осведомлены об этой инициативе.

Группа надеется, что Tesla станет стратегическим инвестором японского автопроизводителя. По мнению ее участников, та заинтересована в приобретении американских заводов Nissan, которые увеличили бы производственную базу компании в США в условиях планируемых Вашингтоном пошлин на импорт.

На прошлой неделе стало известно, что Nissan и Honda Motor, обсуждавшие слияние, прекратили переговоры. Эти консультации были начаты после появления сообщений о том, что тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) обратилась к партнеру Nissan - французской Renault - с предложением о выкупе у нее акций японского автопроизводителя. Позднее глава Foxconn Юн Лю подтвердил, что компания открыта к покупке доли Renault в Nissan.

По словам источников FT, предложение японской группы предполагает покупку Nissan консорциумом, в котором Tesla будет крупнейшим инвестором. Оно не исключает возможности приобретения Hon Hai миноритарной доли в Nissan.

Акции Nissan подорожали на 9,5% на торгах в Токио в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 19,5%.

В последние недели Nissan начал поиск стратегического партнера в IT-отрасли, и некоторые члены совета директоров компании считают Tesla и Apple Inc. идеальными кандидатами, отмечают источники.

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило рейтинг Nissan до "мусорного" уровня ("Ba1"), отметив ухудшение перспектив автопроизводителя. Прогноз по рейтингу остается "негативным".

Япония Nissan Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Рубль на "Мосбирже" заметно дорожает к юаню

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к бывшему VTB Bank Europe на 1,8 млрд руб

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Brent подешевела до $76,38 за баррель

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5889 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });