Nissan ищет нового партнера перед возможным провалом сделки с Honda

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor ищет нового партнера на фоне подготовки к окончанию переговоров о формировании общего холдинга с Honda Motor, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В идеале новый партнер должен быть из американского сектора технологий, говорят источники. Северная Америка - главный рынок для Nissan.

Представитель Nissan отказался комментировать ситуацию американскому агентству, но отметил, что детали переговоров с Honda будут раскрыты в середине февраля, как и планировалось.

Nissan и Honda в среду подтвердили, что продолжают обсуждать различные возможности, в том числе завершение переговоров. Honda предлагала купить Nissan и сделать его своим 100%-ным дочерним предприятием, но Nissan выступил категорически против, по данным одного из источников.

В декабре минувшего года тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) обращалась к Nissan по поводу покупки доли в автопроизводителе, но после новостей о его переговорах с Honda поставила свой интерес "на паузу".

При этом, по словам источников агентства, Foxconn не отказалась от своей идеи совсем.

Акции Nissan подорожали на 7,7% по итогам торгов в четверг, Honda - подешевели на 4,1%.