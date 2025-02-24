Под санкции ЕС подпали руководители "ОАК", "Алмаз-Антея" и "Туламашзавода"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций включил в список гендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Вадима Бадеху.

"Занимая должность генерального директора "ОАК", Вадим Бадеха несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сообщается в официальном журнале ЕС.

Власти Евросоюза в рамках 16-го пакета антироссийских санкции ввели ограничения против гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, говорится в документе Совета ЕС.

Под санкции также попал генеральный директор акционерного общества "Акционерная компания "Туламашзавод" Евгений Дронов.

Бадеха был назначен гендиректором ОАК в ноябре прошлого года, сменив на этой должности Юрия Слюсаря. Последний занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области.

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