Поиск

Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник очередной, 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении РФ, сообщила пресс-служба совета.

"Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает эксплуатацию небезопасных нефтяных танкеров; на консоли видеоигр, применяемые для управления беспилотниками; на банки, используемые для обхода наших санкций, и пропагандистские каналы", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, в условиях переговоров об украинском урегулировании необходимо "поставить Украину в максимально сильную позицию", а "санкции дают рычаги воздействия".

В сообщении совета говорится, что согласованы санкционные списки на 48 физических лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, совет учредил два новых критерия, "которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота" (...), и тех, кто "поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса".

Кая Каллас ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв произошел около консульства РФ в Марселе

ЕС впервые вводит ограничения против нероссийских финорганизаций, использующих СПФС

Нефть умеренно дешевеет в начале недели

Нефть умеренно дешевеет в начале недели

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 февраля

Спецпредставитель Трампа заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован

ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг с 28,6% голосов, АдГ набирает 20,8%

ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг с 28,6% голосов, АдГ набирает 20,8%

Мерц планирует сформировать новое правительство к 20 апреля

Состояние папы римского остается критическим

Состояние папы римского остается критическим

Олаф Шольц признал поражение на выборах

Что произошло за день: воскресенье, 23 февраля

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5904 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });