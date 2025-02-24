Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник очередной, 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении РФ, сообщила пресс-служба совета.

"Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает эксплуатацию небезопасных нефтяных танкеров; на консоли видеоигр, применяемые для управления беспилотниками; на банки, используемые для обхода наших санкций, и пропагандистские каналы", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, в условиях переговоров об украинском урегулировании необходимо "поставить Украину в максимально сильную позицию", а "санкции дают рычаги воздействия".

В сообщении совета говорится, что согласованы санкционные списки на 48 физических лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, совет учредил два новых критерия, "которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота" (...), и тех, кто "поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса".