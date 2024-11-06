"Ростех" сообщил о кадровых назначениях в ОАК и ОДК

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назначен Вадим Бадеха, руководить "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК) будет Александр Грачев, сообщили в "Ростехе".

"Госкорпорация "Ростех" провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК). Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший "ОДК-Климов", - сообщили в пресс-службе "Ростеха" в среду.

Ранее сообщалось, что прежний глава ОАК Юрий Слюсарь указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области.

"Кадровые изменения в авиационном кластере "Ростеха" будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа. Уверен, что на посту генерального директора ОАК Вадим Бадеха сможет применить наработанные компетенции и придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов", - сказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова приведены в сообщении.

Он заявил, что авиационная отрасль сейчас создает гражданские самолеты параллельно с поставками боевой авиации для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

"В свою очередь хочу поблагодарить Юрия Слюсаря за годы ответственной работы. В частности, в период его руководства началась программа масштабного импортозамещения в авиации, что позволило нивелировать риски остановки гражданских программ в период введения санкций", - отметил Чемезов.

Как отмечает "Ростех", в период руководства Слюсаря были начаты летные испытания ударного беспилотника С-70, налажено серийное производство самолета пятого поколения Су-57, восстановлено производство бомбардировщиков Ту-160М.

"Под руководством Вадима Бадехи ОДК успешно реализовала задачи по увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции. В несколько раз был повышен выпуск газотурбинных двигателей, в полном объеме и в заданные сроки решались задачи по гособоронзаказу. Также был дан старт программам трансформации предприятий ОДК и масштабного перевооружения производства", - говорится в сообщении "Ростеха".

В нем отмечается, что Грачев, который работает в отрасли более 30 лет, на новой должности "продолжит решать задачи по трансформации корпорации и обеспечению высоких темпов производства авиационных двигателей для выполнения государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года".