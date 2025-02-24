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"Мосбиржа" 1 марта запустит торги по выходным в экспериментальном режиме

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 1 марта запустит торги акциями по выходным в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности, сообщила площадка.

На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Ценовые границы будут сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.

1 марта торги начнутся в 14:00 по Москве с аукциона открытия и завершатся в 19:00, 2 марта они будет проводиться с 09:50 до 19:00.

Торговая сессия выходного дня будет являться частью следующего за выходными торгового дня.

Управляющий директор по фондовому рынку "Мосбиржи" Борис Блохин в январе говорил, что запуск торгов по выходным акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке предполагается в конце второго квартала 2025 года.

Московская биржа Мосбиржа Борис Блохин
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