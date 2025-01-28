МосБиржа может запустить торги по выходным в конце второго квартала

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует запуск торгов акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке в конце второго квартала 2025 года, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.

"Планируется реализация торгов в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных", - отметил Блохин.

МосБиржа представила участникам концепцию организации торгов в выходные в четвертом квартале 2024 года, указал он.

"Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России", - добавил Блохин.

Ранее во вторник "СПБ биржа" сообщила, что с 1 февраля начнет проводить торги по субботам и воскресеньям - с 10:00 до 19:00 по Москве. Инвесторам будут доступны бумаги 15 российских компаний, в том числе самой "СПБ биржи". Торги в субботу и воскресенье будут представлять собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. Диапазон ценовых движений по ценным бумагам в выходные будет существенно сужен по сравнению с будними днями.