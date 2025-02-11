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МосБиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к запуску торгов по выходным

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке по выходным, говорится в сообщении площадки.

Торговая сессия выходного дня будет проводиться с 09:50 до 19.00 по Москве.

"Московская биржа обеспечит техническую готовность к проведению торгов в выходные дни на фондовом рынке с 1 марта 2025 года в экспериментальном режиме. Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

Управляющий директор по фондовому рынку МосБиржи Борис Блохин в январе говорил, что запуск торгов по выходным акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке предполагается в конце второго квартала 2025 года. "Планируется реализация торгов в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных", - отмечал он.

МосБиржа представила участникам концепцию организации торгов в выходные в четвертом квартале 2024 года.

Торги в субботу и воскресенье уже запустила "СПБ биржа". Они проводятся с 10:00 до 19:00 и представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. Диапазон ценовых движений по ценным бумагам существенно сужен по сравнению с будними днями. По данным биржи, объем торгов в первые выходные 1 и 2 февраля составил 27,56 млн рублей. Инвесторы заключили 4190 сделок с 16 доступными на торгах ценными бумагами российских компаний.

Борис Блохин МосБиржа
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