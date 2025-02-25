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"Мосбиржа" не будет проводить торги выходного дня 8-9 марта

До конца года биржа пропустит всего 10 уикендов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" будет проводить торги на фондовом рынке по выходным с перерывами на одну-две недели почти каждый месяц, следует из сообщения площадки.

Так, торги в субботу и воскресенье не планируется проводить 8-9 и 22-23 марта, 19-20 апреля, 24-25 мая, 21-22 июня, 2-3 августа, 20-21 сентября, 25-26 октября, 2 ноября, 6-7 декабря 2025 года.

"Мосбиржа" с 1 марта запустит торги акциями по выходным в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности.

На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Ценовые границы будут сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.

1 марта торги начнутся в 14:00 по Москве с аукциона открытия и завершатся в 19:00, 2 марта они будет проводиться с 09:50 до 19:00.

Торговая сессия выходного дня будет являться частью следующего за выходными торгового дня.

Мосбиржа Московская биржа
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