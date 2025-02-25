Производитель колбас "Дымов" увеличил годовую выручку на 23,7%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Производитель колбасных изделий и мясных деликатесов под брендом "Дымов" - ООО "Дымовское колбасное производство" завершило 2024 год с выручкой в 16,124 млрд рублей против 13,031 млрд рублей в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Рост составил 23,7% и, как и год назад, ускорился: в 2023 году он составил 22,6% против 16,5% годом ранее.

Чистая прибыль компании в 2024 году выросла до 456,8 млн рублей с 334,4 млн рублей в 2023 году, валовая прибыль - до 3,4 млрд рублей с 2,6 млрд рублей.

Компания создана в 2001 году предпринимателем Вадимом Дымовым с партнерами. В настоящее время ГК "Дымов" объединяет три производственные площадки - в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской и Ивановской областях, Красноярском и Краснодарском краях.

Компания также имеет интернет-магазин гастрономии и развивает сеть общественного питания.