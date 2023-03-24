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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Производитель колбас "Дымов" увеличил годовую выручку на 16,5%, до 10,6 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Производитель колбасных изделий и мясных деликатесов под брендом "Дымов" - ООО "Дымовское колбасное производство" завершило 2022 год с выручкой в 10,6 млрд рублей против 9,1 млрд рублей в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Рост составил 16,5%.

Чистая прибыль по итогам прошлого года выросла до 333,3 млн рублей с 282,8 млн рублей годом ранее.

Компания создана в 2001 году предпринимателем Вадимом Дымовым с партнерами. В настоящее время ГК "Дымов" объединяет три производственные площадки - в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской и Ивановской областях, Красноярском и Краснодарском краях.

В 2022 году группа также запустила интернет-магазин гастрономии. Предполагается, что в течение трех лет доля собственного онлайн-канала в обороте достигнет 10%. Развивается и сеть общественного питания.

Дымов Вадим Дымов
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