Производитель колбас Вадим Дымов стал совладельцем охотхозяйства

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вадим Дымов, владеющий 88,42% "Дымовского колбасного производства", расширил свой бизнес.

По данным ЕГРЮЛ, с середины июля 2024 года он владеет 12% долей в ООО "Гончарово", которое зарегистрировано в феврале 2022 года в Ивановской области. Сфера его деятельности - охота, отлов и отстрел диких животных, а также предоставление услуг в этой сфере.

Всего у охотхозяйства 10 совладельцев, 5 из них владеют по 12%, 5 - по 8%.

Бизнес Дымова, помимо выпуска колбасных изделий и мясных деликатесов, также включает HoReCa, разработку компьютерного программного обеспечения, производство керамических изделий и др.

Выручка ООО "Дымовское колбасное производство" в 2023 году выросла до 13 млрд рублей с 10,6 млрд рублей. Темпы ее роста ускорились до 22,6% против 16,5% годом ранее. Чистая прибыль увеличилась до 334,4 млн рублей с 333,3 млн рублей соответственно.

Компания создана в 2001 году Дымовым с партнерами. В настоящее время ГК "Дымов" объединяет три производственные площадки - в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской и Ивановской областях, Красноярском и Краснодарском краях.

Компания также имеет интернет-магазин гастрономии и развивает сеть общественного питания.