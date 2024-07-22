Поиск

Производитель колбас Вадим Дымов стал совладельцем охотхозяйства

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вадим Дымов, владеющий 88,42% "Дымовского колбасного производства", расширил свой бизнес.

По данным ЕГРЮЛ, с середины июля 2024 года он владеет 12% долей в ООО "Гончарово", которое зарегистрировано в феврале 2022 года в Ивановской области. Сфера его деятельности - охота, отлов и отстрел диких животных, а также предоставление услуг в этой сфере.

Всего у охотхозяйства 10 совладельцев, 5 из них владеют по 12%, 5 - по 8%.

Бизнес Дымова, помимо выпуска колбасных изделий и мясных деликатесов, также включает HoReCa, разработку компьютерного программного обеспечения, производство керамических изделий и др.

Выручка ООО "Дымовское колбасное производство" в 2023 году выросла до 13 млрд рублей с 10,6 млрд рублей. Темпы ее роста ускорились до 22,6% против 16,5% годом ранее. Чистая прибыль увеличилась до 334,4 млн рублей с 333,3 млн рублей соответственно.

Компания создана в 2001 году Дымовым с партнерами. В настоящее время ГК "Дымов" объединяет три производственные площадки - в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской и Ивановской областях, Красноярском и Краснодарском краях.

Компания также имеет интернет-магазин гастрономии и развивает сеть общественного питания.

Дымов ООО "Гончарово" Вадим Дымов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Haval возобновил производство автомобилей под Тулой после корпоративного отпуска

"КАМАЗ" возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Brent подорожала до $83,08 за баррель

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });