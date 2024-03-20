Производитель колбас "Дымов" в 2023 году увеличил выручку на 22,6% до 13 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Производитель колбасных изделий и мясных деликатесов под брендом "Дымов" – ООО "Дымовское колбасное производство" - завершил 2023 год с выручкой в 13 млрд рублей против 10,6 млрд рублей в 2022 году, сообщается в отчетности компании.

Рост составил 22,6%. Причем темпы роста выручки ускорились с 16,5% в 2022 году.

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла до 334,4 млн рублей с 333,3 млн рублей годом ранее, валовая прибыль сохранилась на уровне 2,6 млрд рублей.

Компания создана в 2001 году предпринимателем Вадимом Дымовым с партнерами. В настоящее время ГК "Дымов" объединяет три производственные площадки – в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской и Ивановской областях, Красноярском и Краснодарском краях.

Компания также имеет интернет-магазин гастрономии и развивает сеть общественного питания.