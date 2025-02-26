Stellantis сократил годовую чистую прибыль втрое

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки в 2024 году на фоне сокращения продаж автомобилей.

Выручка Stellantis в 2024 году снизилась на 17% и составила 156,9 млрд евро против 189,54 млрд евро годом ранее.

Поставки машин упали на 12%, до 5,4 млн единиц.

Чистая прибыль рухнула более чем в три раза, до 5,5 млрд евро.

Операционная прибыль без учета разовых факторов упала на 64%, до 8,65 млрд евро, рентабельность по этому показателю составила 5,5%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Stellantis на уровне 156,18 млрд евро, скорректированную операционную прибыль - 8,9 млрд евро.

В 2025 году компания ждет роста выручки и свободного денежного потока от промышленных операций, а также рентабельности по скорректированной операционной прибыли на уровне 4-6%.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 0,68 евро на акцию. Годом ранее дивиденды составляли 1,55 евро на акцию. Руководство намерено рассмотреть возможность проведения программы выкупа акций во втором полугодии.

Акции Stellantis, образованной в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, дешевеют на 5% на торгах в Милане в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании рухнула почти вдвое, до 40 млрд евро.