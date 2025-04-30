Stellantis отчитался о снижении квартальной выручки на 14% и отозвал годовой прогноз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, в первом квартале 2025 года снизил выручку на 14% из-за сокращения продаж автомобилей.

В январе-марте выручка компании составила 35,8 млрд евро против 41,7 млрд евро годом ранее. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали показатель на уровне 35,4 млрд евро.

Поставки сократились на 9%, до 1,217 млн автомобилей. При этом продажи электромобилей в первом квартале увеличились на 8%.

Автопроизводитель отозвал прогнозы для основных финансовых показателей на текущий год на фоне сложностей с прогнозированием последствий вводимых США пошлин на импорт различных товаров, включая автомобили.

"Компания активно взаимодействует с властями по тарифным вопросам и принимает меры по смягчению негативных последствий", - говорится в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Stellantis упала на треть, до 31,1 млрд евро.