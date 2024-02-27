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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Перестраховщик Munich Re в IV квартале снизил чистую прибыль на 12%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, в четвертом квартале 2023 года снизила чистую прибыль на 12%.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 1,004 млрд евро по сравнению с 1,141 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Показатель в расчете на акцию уменьшился до 7,51 евро с 8,31 евро.

Аналитики в среднем ожидали 0,98 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, подготовленном самой компанией.

Средняя рентабельность капитала (ROE) перестраховщика на конец декабря составляла 15,7% против 20,2% годом ранее.

По итогам 2023 года Munich Re сократила чистую прибыль на 13,4% - до 4,597 млрд евро. В 2024 году компания планирует получить около 5 млрд евро.

Капитализация Munich Re за последние три месяца выросла на 8% (до 57,8 млрд евро), при этом фондовый индекс DAX поднялся на 9%.

Munich Re Германия
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