Munich Re в I квартале снизила чистую прибыль на 14%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, снизила чистую прибыль на 14% в первом квартале 2023 года и подтвердила годовой прогноз показателя.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 1,275 млрд евро против 1,475 млрд евро годом ранее.

В апреле компания предварительно оценивала квартальный показатель в 1,3 млрд евро. Консенсус-прогноз, на который ссылается MarketWatch, предполагал 1,01 млрд евро.

Валовой объем премий составил 14,27 млрд евро против 13,26 млрд евро годом ранее.

Подразделение перестрахования недвижимости и от несчастных случаев сократило чистую прибыль до 760 млн евро с 958 млрд евро годом ранее, сегмент перестрахования жизни и здоровья - до 291 млн евро по сравнению с 367 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает получить чистую прибыль в размере около 4 млрд евро в 2023 году.

За последние 12 месяцев капитализация Munich Re выросла на 43,7%, до 44,39 млрд евро.