Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Munich Re в I квартале снизила чистую прибыль на 14%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, снизила чистую прибыль на 14% в первом квартале 2023 года и подтвердила годовой прогноз показателя.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 1,275 млрд евро против 1,475 млрд евро годом ранее.

В апреле компания предварительно оценивала квартальный показатель в 1,3 млрд евро. Консенсус-прогноз, на который ссылается MarketWatch, предполагал 1,01 млрд евро.

Валовой объем премий составил 14,27 млрд евро против 13,26 млрд евро годом ранее.

Подразделение перестрахования недвижимости и от несчастных случаев сократило чистую прибыль до 760 млн евро с 958 млрд евро годом ранее, сегмент перестрахования жизни и здоровья - до 291 млн евро по сравнению с 367 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает получить чистую прибыль в размере около 4 млрд евро в 2023 году.

За последние 12 месяцев капитализация Munich Re выросла на 43,7%, до 44,39 млрд евро.

Munich Re Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Продажи De Beers в четвертом цикле 2023 г. упали на 20% год к году из-за слабого спроса

Продажи De Beers в четвертом цикле 2023 г. упали на 20% год к году из-за слабого спроса

Уолл-стрит снизилась на слабых статданных по розничным продажам

Уолл-стрит снизилась на слабых статданных по розничным продажам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });