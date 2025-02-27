Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 40%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы - один из ключевых индикаторов для мирового рынка - ушел ниже 40%, сообщает Gas Infrastructure Europe.

Текущий уровень запасов (39,93% по итогам газовых суток 25 февраля) на 11 процентных пунктов отличается от среднего значения предыдущих пяти лет (51%). За историю наблюдений GIE (база содержит данные с 2011 года) в девяти годах на ту же дату запасы были выше и только в пяти - ниже текущего показателя.

При этом погоду в Европе нельзя назвать экстремально холодной - она соответствует климатической норме. В январе в регионе было на один градус Цельсия теплее нормы и прошлогоднего показателя. Температура воздуха в феврале складывается на один градус ниже климатической нормы и на пять градусов холоднее, чем в том же месяце 2024 года.

После столь активного отбора газа в текущий сезон Европе потребуется намного больше поставок летом, чтобы восполнить запасы газа в ПХГ и довести их уровень до нормативного порога в 90% к началу сезона отбора. Необходимость выполнения этой директивы ЕС в условиях искусственных ограничений на поставки газа "Газпрома" окажет серьёзную поддержку ценам на газ в 2025 году по всему миру.

Текущий уровень цен в Европе уже находится вблизи $600 за тыс. кубометров. Контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF торгуется на уровне $585.

Помимо необходимости тратить больше газа на отопление, энергетика Европы вынуждена компенсировать недопоставки энергии от ветроэнергетических мощностей газовой генерацией. С начала февраля 2025 года ветряки обеспечили лишь около 14% потребностей региона в электроэнергии, в то время как в феврале 2024 года их вклад был почти в два раза выше - 22%.